Çorum FK, evinde tek golle kazandı

Trendyol 1. Ligi 10. hafta maçında Çorum FK, evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çorum FK, evinde tek golle kazandı
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26 Ekim 2024 15:36
Son güncelleme 26 Ekim 2024 16:00
Trendyol 1. Ligi 10. hafta maçında Çorum FK, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren tek golü 62. dakikada Suat Kaya kaydetti.

Bu galibiyetle birlikte Çorum FK, puanını 13'e çıkartırken Gençlerbirliği 12 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Çorum FK, Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.


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