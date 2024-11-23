Çorum FK, Erokspor deplasmanında

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak.



Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.



Kırmızı-siyahlı kart cezalıları Atila Turan ve Ferhat Yazgan ile sakatlıkları devam eden Loick Landre ve Avounou, maçta forma giyemeyecek.



Milli maç arasına 3 maçlık galibiyet serisiyle giren Çorum FK, Erokspor'u da yenerek serisini sürdürmek istiyor.



Çorum FK'nin ligde 19, Erokspor'un ise 17 puanı bulunuyor.



