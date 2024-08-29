Çorum FK'den savunmaya takviye

Ahlatcı Çorum FK, Mehmet Tayfun Dingil'i transfer etti.

Haber; AA
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Çorum FK'den savunmaya takviye
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29 Ağustos 2024 20:25
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, stoper Mehmet Tayfun Dingil'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 34 yaşındaki stoper Mehmet Tayfun Dingil ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Mehmet Dingil'in daha önce Blauw Geel 38, JVC Cuijk, Achilles 29, Menemen Belediyespor, Hatayspor, Afjet Afyonspor, Sancaktepe, Ankara Keçiörengücü ve Iğdır FK'de forma giydiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, yeni sezon öncesi takıma katılan savunma oyuncusu Berkay Arı'nın transferi için de 52 Orduspor FK ile anlaşma sağlandığı aktarıldı.

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