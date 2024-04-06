Çorum FK'de taraftarlara destek çağrısı

1. Lig ekibi Çorum FK'nin başkanı Oğuzhan Yalçın, taraftarlarını Kocaelispor maçında takımlarına destek olmaya davet etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum FK'de taraftarlara destek çağrısı
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06 Nisan 2024 22:26
Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK'nin başkanı Oğuzhan Yalçın, taraftarı, yarın oynanacak Kocaelispor maçında takımlarına destek olmaya çağırdı.

Yalçın, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 yıldır yürüttüğü görevi süresince Çorum'un 56 yıllık 1. Lig hasretine son verdiklerini hatırlattı.

Çorum FK'nin toplumun her kesimiyle büyük bir aile olduğunu belirten Yalçın, "56 yıl süren hasrete birlikte son verirken, büyük bir mücadele örneği gösterip geçtiğimiz yıl mayıs ayında bir üst lige çıkmanın haklı gururunu yaşadık." ifadesini kullandı.

Çorum FK'nin yarın Kocaelispor ile karşılaşacağına dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Pazar günü sahamızda oynayacağımız Kocaelispor maçında futbolcu kardeşlerimizi ve takımımızı yalnız bırakmayalım. Maç sonucu ne olursa olsun bir olalım, birlikte olalım, hep beraber olalım. Türk futbolunun büyük bir camiası olan ve aramızda güzel dostluklar bulunan Kocaelispor ile oynayacağımız maçta kazananın dostluk olması en büyük temennimizdir."

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