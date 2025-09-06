Çorum FK'de Ozan Sol ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü, Ozan Sol ile yollarını ayırdı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.



Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ozan Sol ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, yeni takımında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



