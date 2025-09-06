06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-160'
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
0-020'
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
1-120'
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
0-020'
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
0-120'
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
0-020'
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
1-119'
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
0-020'
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
1-018'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Çorum FK'de Ozan Sol ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de Ozan Sol ile yollar ayrıldı.

calendar 06 Eylül 2025 15:36
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Çorum FK'de Ozan Sol ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü, Ozan Sol ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ozan Sol ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, yeni takımında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.