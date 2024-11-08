Çorum FK'da Pendikspor maçı öncesi 4 eksik!

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de 9 Kasım Cumartesi günü Pendikspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum FK'da Pendikspor maçı öncesi 4 eksik!
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08 Kasım 2024 11:50
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Eren Özyemişcioğlu yönetecek.

ÇORUM FK'DA 4 EKSİK!

Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Loick Landre, Kasango, Burak Süleyman ve kaleci Ahmet Kıvanç, Pendikspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ligde Çorum FK'nin 16, Pendikspor'un ise 17 puanı bulunuyor.

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