Çorum FK'da Pendikspor maçı öncesi 4 eksik!

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Eren Özyemişcioğlu yönetecek.
ÇORUM FK'DA 4 EKSİK!
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Loick Landre, Kasango, Burak Süleyman ve kaleci Ahmet Kıvanç, Pendikspor'a karşı forma giyemeyecek.
Ligde Çorum FK'nin 16, Pendikspor'un ise 17 puanı bulunuyor.
Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Eren Özyemişcioğlu yönetecek.
ÇORUM FK'DA 4 EKSİK!
Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Loick Landre, Kasango, Burak Süleyman ve kaleci Ahmet Kıvanç, Pendikspor'a karşı forma giyemeyecek.
Ligde Çorum FK'nin 16, Pendikspor'un ise 17 puanı bulunuyor.