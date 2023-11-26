Çorum FK: 'Çok net bir galibiyet aldık'

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Altay'ı 3-0 yenen Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktör Serkan Özbalta, 6 hafta sonra elde edilen galibiyetin camia için çok iyi olduğunu söyledi.



Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kocaelispor maçı sonrası lige verilen arada yaptıkları antrenmanlarda kendi oyun felsefesini ve sistemini oyunculara aktardığını söyledi.



Oyuncuların Altay maçında isteklerini yerine getirdiğini belirten Özbalta, şunları söyledi:



"Çok güzel bir dakikada gelen gol, oyun disiplininden kopmayan oyuncu arkadaşlarım, giren oyuncuların da katkı sağlamasıyla çok net bir galibiyet elde ettik. Bu anlamda çok mutluyum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok özverili ve dikkatlilerdi. Taktiksel sadakate son dakikaya kadar uymaları önemli. Takım savunmasında tabii ki geliştirmemiz gereken yönler var."



İyi bir galibiyet aldıklarının altını çizen Özbalta, "5-6 haftadır kazanamıyorduk, onun üzerinden bu galibiyet hem camiamız hem Başkanımız Oğuzhan Yalçın, bizler, taraftarlar yani herkes için çok iyi oldu diye düşünüyorum. Galibiyeti Çorum halkına armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU