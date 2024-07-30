Çorum FK, Berkecan Aytaç ve Kadir Seven'i kadrosuna kattı

Ahlatcı Çorum FK, Berkecan Aytaç ve Kadir Seven'i 3 yıllık anlaşmayla kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çorum FK, Berkecan Aytaç ve Kadir Seven'i kadrosuna kattı
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30 Temmuz 2024 17:02
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 17:07
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Berkecan Aytaç ve Kadir Seven'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aytaç ve Seven ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Öte yandan kırmızı-siyahlı takım, Bolu'daki kampın sona ermesinin ardından yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde, günü çift idmanla tamamlayan futbolcular, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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