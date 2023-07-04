Çorum FK, 5 futbolcuyu transfer etmek istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Çorum FK'nin transfer etmek üzere 5 futbolcuyla ilgilendiği bildirildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Thomas Verheydt, Zargo Toure, Süleyman Luş, Caner Cavlan ve Geraldo'nun transferi için görüşmelerde bulunulduğu belirtildi.



Açıklamada, 5 futbolcudan anlaşma sağlananlarla hafta sonuna kadar imzaların atılacağı aktarıldı.



Öte yandan Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde sürdürüyor.



