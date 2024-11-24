Çorum FK 2-0'ı koruyamadı!

Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında Çorum FK, 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı.

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Çorum FK 2-0'ı koruyamadı!
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24 Kasım 2024 18:02
Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında Çorum FK, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaştı. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Çorum FK mücadelenin 3. dakikasında Suat Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Kerem Kalafat, 27. dakikada çorum FK'yı 2-0 öne geçirdi. İlk yarı başka gol çıkmadı ve devreye Çorum 2-0 önde girdi. Esenler Erokspor, 75. dakikada Catakovic'in kaydettiği golle durumu 2-1'e getirdi. Catakovic 90+6. dakikada 1 gol daha buldu ve durumu 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol olmadı takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Esenler Erokspor'da Oğuz Ceylan, 89. dakikada kırmızı kart görerek son bölümde takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 22'ye yükseltti. Esenler ise 18 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Çorum, Erzumspor'u ağırlayacak. Esenler ise Karagümrük deplasmanına gidecek.

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