Çorum FK, 1. Lig'de Manisa FK'yi konuk edecek

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ahlatcı Çorum FK, cumartesi günü sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum FK, 1. Lig'de Manisa FK'yi konuk edecek
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15 Mart 2024 13:30
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Ahlatcı Çorum FK, cumartesi günü sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Manisa FK karşısında forma giyemeyecek.

Bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 42 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakibini mağlup ederek play-off potasında kalmayı hedefliyor.

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