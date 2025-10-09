3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü Atatürk Stadı'nda Karşıyaka'yı konuk edecek İzmir Çoruhlu FK, eski teknik patronu Levent Eriş'i takımın dümenine yeniden geçiriyor
Engin Dursun'la yollarını ayıran turuncu-siyahlıların takımı geçen sezon da çalıştıran Levent Eriş'le anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. 63 yaşındaki Eriş geçen sezon ortasında da yine Engin Dursun'un yerine kulüpte göreve gelmişti.
KARİYERİ
İzmirli teknik adam Levent Eriş; İzmirspor, Altay, Karşıyaka, Manisaspor, Kayserispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Boluspor, Adanaspor, Bucaspor ve Elazığspor gibi kulüplerde çalıştı. Deneyimli teknik adam, İzmir Çoruhlu FK'da 22 maçta görev yaptı. Levent Eriş kariyerinde 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşadı.
İzmir Çoruhlu FK grupta 5 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 4 puan toplayabildi. Eriş'in ilk maçına Karşıyaka maçında çıkması bekleniyor.
Çoruhlu FK'da Levent Eriş dönüyor
İzmir Çoruhlu FK, Engin Dursun'un yerine Levent Eriş'i yeniden takımın başına getiriyor.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü Atatürk Stadı'nda Karşıyaka'yı konuk edecek İzmir Çoruhlu FK, eski teknik patronu Levent Eriş'i takımın dümenine yeniden geçiriyor
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe - Feyenoord maçının ardından cinayet soruşturması!
-
9
Dominik Livakovic için transfer itirafı!
-
8
Miguel Angel Russo, hayatını kaybetti!
-
7
Fenerbahçe'de Szymanski'nin bonservisi belli oldu!
-
6
Sadettin Saran: "Çok gurur duyuyorum"
-
5
Beşiktaş'ta 6 milyon euroluk kayıp!
-
4
Torreira'ya çok yaradı: İlkay Gündoğan!
-
3
Mauro Icardi'ye özel program!
-
2
Eski Galatasaraylı Marcao'nun eşinden sevindiren haber
-
1
Kenan Yıldız görüşmeleri tıkandı: Yeni senaryo gündemde
- 14:42 John Victor, milli takıma davet edildi, dolandırıldığını zannetti!
- 14:42 Kayserispor'dan Volkan Demirel için açıklama!
- 14:31 Daniel Güiza'dan Barcelona itirafı!
- 14:12 Daniel Guzia'dan Vinicius Junior'a sert eleştiri!
- 14:03 Altınordu'da gözler Bilal'de
- 14:00 Altay'da Başkan Sinan Kanlı takıma inanıyor
- 13:59 Dursun Özbek, Mardin'de GS Store açılışını yaptı!
- 13:47 Antalyaspor'da Emre Belözoğlu yerine Erol Bulut
- 13:42 Liverpool'da sakatlık gerçekleri: Alisson Becker
- 13:37 Fenerbahçe'de Szymanski'nin bonservisi belli oldu!
- 13:31 Pepe'den Jose Mourinho açıklaması!
- 13:26 Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor'a veda!
- 13:20 Leandro Trossard'tan flaş transfer itirafı!
- 13:05 Bodrum FK'da Celal Dumanlı gollere başladı
- 12:49 Fenerbahçe - Feyenoord maçının ardından cinayet soruşturması!
- 12:43 Tammy Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
- 12:35 Çoruhlu FK'da Levent Eriş dönüyor
- 12:32 Lakers taraftarı, LeBron'a dava açtı!: "Paramı geri istiyorum!"
- 12:31 Jazz, Lauri Markkanen takasına 'oldukça açık'
- 12:30 Olajuwon, Wembanyama'ya "büyük guard" anlayışını öğretti
- 12:29 Karşıyaka'ya İzmir'de 1380 kontenjan!
- 12:29 Dünya Gençler Judo Şampiyonası Peru'da sona erdi
- 12:28 Durant, Rockets formasıyla ilk maçında rahattı: "Evimde gibiydim"
- 12:28 Giannis: "Bucks'a bağlıyım ama geleceğe dair açık fikirliyim"
- 12:27 Milli güreşçilerden, 15 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 38 madalya!
- 12:24 Milli halterci Muhammed Furkan'ın gözü olimpiyatlarda!
- 12:21 Jose Mourinho: "Bunu beklemiyordum, şaşırdım"
- 12:07 IMAGO'da Eylül ayının en çarpıcı 10 karesi
- 12:05 Bulgaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu!
- 12:01 Genç judocu, hayallerine annesinden nakledilen kasla ulaşacak!
- 11:57 Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla "dalya" diyecek
- 11:56 Avrupa'da peri masalı: Mjallby
- 11:52 Antalyaspor'dan Sami Uğurlu'ya teklif!
- 11:51 Futbol dünyasında gözler Norveç-İsrail maçında!
- 11:30 Trabzonspor'da Dortmund, Ajax modeli!
- 11:21 13. Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, başlayacak
- 11:17 Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta heyecanı!
- 11:15 Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko'nun yeri dolmadı!
- 11:09 Fenerbahçe Beko'nun konuğu Kızılyıldız!
- 11:07 İtalya'da gündem Edin Dzeko
- 10:48 Beşiktaş'ta ara transfer planı: U-23 atağı!
- 10:42 Mertens'i aratmıyor: İlkay Gündoğan!
- 10:34 Mauro Icardi'ye özel program!
- 10:32 Tedesco'dan yedeklere mesaj: "Çalışan formayı alır"
- 10:24 Galatasaray'dan zemin hamlesi
- 10:16 Transferde plan Wilfried Singo
- 09:57 Fenerbahçe'de kadro dışı iddiası!
- 09:49 Youssef En-Nesyri için yeniden ayrılık iddiası!
- 09:47 Jhon Duran'ın sahalara döneceği maç netleşti!
- 09:46 Galatasaray Çağdaş Faktoring'in konuğu Familia Schio!
- 09:39 Sergen Yalçın'a ara transferde tam yetki!
- 09:39 Beşiktaş'ta yabancı rüzgarı!
- 09:39 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın hedefi 3'te 3!
- 08:06 Beşiktaş'ta 6 milyon euroluk kayıp!
- 08:05 Miguel Angel Russo, hayatını kaybetti!
- 07:59 Torreira'ya çok yaradı: İlkay Gündoğan!
- 07:50 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile masaya oturuyor
- 00:43 Anadolu Efes, Partizan deplasmanında!
- 00:32 Arina Fedorovtseva: "Burası Fenerbahçe'nin ruhunu gösteriyor"
- 00:17 Kenan Yıldız görüşmeleri tıkandı: Yeni senaryo gündemde
Daniel Guzia'dan Vinicius Junior'a sert eleştiri!
Liverpool'da sakatlık gerçekleri: Alisson Becker
Leandro Trossard'tan flaş transfer itirafı!
Kenan Yıldız görüşmeleri tıkandı: Yeni senaryo gündemde
İspanya'ya yine kötü haber!
TFF, Mert Kömür için harekete geçti!
Palmer, "Cold Palmer" terimini tescil etti!
Antonio Cassano'dan Rafael Leao'ya eleştiri!
Roma'dan Zeki Çelik'e yeni sözleşme!
Borussia Dortmund'dan 10 milyon euro'luk talep!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|8
|7
|1
|0
|20
|3
|22
|2
|Trabzonspor
|8
|5
|2
|1
|13
|6
|17
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|7
|4
|1
|2
|12
|9
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|7
|3
|2
|2
|13
|9
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|7
|2
|2
|3
|9
|11
|8
|13
|Başakşehir
|7
|1
|3
|3
|6
|7
|6
|14
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|7
|12
|5
|15
|Kocaelispor
|8
|1
|2
|5
|5
|12
|5
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3