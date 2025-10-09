09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Çoruhlu FK'da Levent Eriş dönüyor

İzmir Çoruhlu FK, Engin Dursun'un yerine Levent Eriş'i yeniden takımın başına getiriyor.

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü Atatürk Stadı'nda Karşıyaka'yı konuk edecek İzmir Çoruhlu FK, eski teknik patronu Levent Eriş'i takımın dümenine yeniden geçiriyor

Engin Dursun'la yollarını ayıran turuncu-siyahlıların takımı geçen sezon da çalıştıran Levent Eriş'le anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. 63 yaşındaki Eriş geçen sezon ortasında da yine Engin Dursun'un yerine kulüpte göreve gelmişti.

KARİYERİ

İzmirli teknik adam Levent Eriş; İzmirspor, Altay, Karşıyaka, Manisaspor, Kayserispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Boluspor, Adanaspor, Bucaspor ve Elazığspor gibi kulüplerde çalıştı. Deneyimli teknik adam, İzmir Çoruhlu FK'da 22 maçta görev yaptı. Levent Eriş kariyerinde 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşadı.

İzmir Çoruhlu FK grupta 5 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle 4 puan toplayabildi. Eriş'in ilk maçına Karşıyaka maçında çıkması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
