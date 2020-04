Corona virüs (Korona) belirtileri nelerdir? Lens neden tehlikeli

KORONA NASIL BULAŞIR

LENS DEĞİL GÖZLÜK



"Ayrıca bu dönemlerde lens kullanımından kaçınmak gözün el ile temasını azaltabilir. O yüzden bütün salgın durumlarında gözlük tercihi daha doğru olabilir. Yüzünüzle çok oynuyorsanız kontakt lenslerden gözlüklere geçin. Gözlükler havada asılı halde duran damlacık halindeki enfeksiyonların göze ulaşmasında kısmi koruyucu olabilir. Gözlük kullandığımızda hala üstten, alttan ve yanlardan enfeksiyon gözlerimize ulaşabilir. Bu nedenle numaralı gözlükler ve güneş gözlükleri kısmi koruma sağlar, her tarafı kapalı gözlükler daha çok koruyucudur. Kuru ortamlarda ve lens kullanımında nemlendirici gözyaşı damlaları kullanılabilir. Damla kullanılırken yine ellerimizin göze temas etmemesine dikkat etmeliyiz" diyor.





Türkiye'de her geçen gün vaka sayısı artması nedeniyle vatandaşlar endişe duyabiliyor. Kendisinin ya da çevresindeki kişilerin corona virüsü kaptığı düşünen vatandaşlar corona virüsü belirtilerini araştırıyor. Peki Corona virüsü nasıl bulaşır, virüsden nasıl korunulur?Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Yeni Koronavirüsün kuluçka süresi 2 ila 14 gündür.Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı corona virüsü rehberine göre, Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaşma bildirilmiştir. Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Virus hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir.Asemptomatik kişiler solunum yolunda virus taşıyabilir, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır. SARS-CoV ve MERS-CoV epidemiyoloji bilgisine göre 14 güne kadar inkübasyon süresiolabileceği düşünülmektedir. Yeni vaka serilerinde inkübasyon süresi değerlendirilmektedir.Klinik tablolar yeni tanımlanmaktadır. Yayınlarada vaka sayıları kısıtlı ve birbirinden farklı olduğu için ortalama inkübasyon periodu farklı bulunabilmektedir. Şu ana kadar yayımlanmış olan bilimselyayınlara göre kabul edilen inkübasyon süresi 2-14 gün arasındadır. Coronaviruslar genel olarak dış ortam dayanıklılığı olmayan virüslerdir, Ancak bugün için COVID19'un bulaştırıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir.Opr. Dr. Özgür Gözpınar, "Corona virüsü hastalığının gündemde olduğu bugünlerde enfeksiyondan korunmada göz sağlığımızın da oldukça önemli olduğunun farkında olmalıyız. Viral enfeksiyonlar vücudumuza mukozalardan girer. Yüzümüzde en önemli mukoza alanları gözler, burun ve ağızdır. Bu nedenle bu alanların korunması önemlidir. Enfeksiyon kaynakları kesin olmamakla birlikte ya havada asılı olan damlacıklar yoluyla gözümüze bulaşabilir ya da ellerimizin teması sonucu bulaşma olabilir. Burada en önemli organ ellerimizdir. Çünkü ellerimizi her an bir yerlere; asansör butonuna, merdivenlere, masanın üstüne, kapı kollarına sürebilir veya tokalaşabiliriz. Bu tip temaslardan sonra anında elimize bulaşan viral parçacıklar daha sonra elimizi ağzımıza-yüzümüze götürmek, gözlerimizi ovuşturmak gibi yollarla vücudumuza bulaşır. O nedenle mutlaka en önemli korunma yöntemi, ellerimizi sık sık sabunlu su ile yıkamak veya alkol bazlı dezenfektanlarla temizlemektir. Elbette su ile sabun çoğu yerde ulaşabileceğimiz en pratik ve en güvenli yöntemdir. Yapmamız gereken ellerimizi yıkamak ve yüzümüze dokunmamaktır. Yıkamada da nitelik önemlidir. Önce ellerimizi ıslatmalı, sabunu almalı ve musluğu kapattıktan sonra en az 20 saniye ellerimizi özellikle parmak aralarımızı ve bileklerimizi ovalamalıyız. Tekrar ellerimizi su ile duruladıktan sonra ya havada kurutmalı veya temiz bir havlu ile silmeliyiz. Eğer hapşıran, öksüren biri ile temasta iseniz en az 2 metre uzağında durmayı tercih edin, kendiniz hapşırıyorsanız da kolunuz ve dirseğinizle ağzınıza örtün, etrafla temas ettikten sonra ellerinizi mutlaka en az 20 saniye sabunlu su ile yıkayın. Bugünlerde bunun önemi daha da artmıştır" şeklinde uyarıyor.