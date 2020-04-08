Corona Virüs Danışma Hattı numarası kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Corona Danışma Hattı hizmet vermeye başladığını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Corona virüsü belirtilerinden olan yüksek ateş, kuru öksürrük gibi şikayetleri olanların hastaneye gelmek yerine Corona Danışma Hattı üzerinden yardım alabilecek. Peki, Corona Danışma Hattı'nın numarası kaç? Corona Danışma Hattı nedir?Sağlık Bakanlığı Corona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı. Bakanlık yetkilileri, Corona virüsü hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin 14 Mart'ta faaliyete geçtiğini duyurdu.Bakan Koca, alınan tedbirler çerçevesinde koronavirüs ile ilgili herhangi bir ihbarın daha hızlı şekilde değerlendirilebilmesinin amaçlandığını belirterek, "Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda kolay arayabileceği Alo 184 SABİM Danışma Hattı´nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Bunu SABİM Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık." ifadelerini kullandı.