Corona bugün vaka sayısı , 13 Haziran 2020 Cumartesi

Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca, koronavirüs salgınındaki son durumu paylaştı. İşte 13 Haziran koronavirüste vaka, vefat ve iyileşme sayıları...

13 Haziran 2020 20:42
Corona bugün vaka sayısı , 13 Haziran 2020 Cumartesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 176677'e yükseldiğini belirtirken, toplam 4792 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 150087 olarak paylaşıldı.

Bakan Koca, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi. " dedi.



Gün gün rakamlar

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2 Nisan: 18135
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9 Nisan: 42282
10 Nisan: 47029
11 Nisan: 52167
12 Nisan: 56956
13 Nisan: 61049
14 Nisan: 65111
15 Nisan: 69352
16 Nisan: 74193
17 Nisan: 78546
18 Nisan: 82329
19 Nisan: 86306
20 Nisan: 90980
21 Nisan: 95591
22 Nisan: 98674
23 Nisan: 101790
24 Nisan: 104.912
25 Nisan: 107773
26 Nisan: 110130
27 Nisan: 112261
28 Nisan: 114653
29 Nisan: 117589
30 Nisan: 120204
1 Mayıs: 122392
2 Mayıs: 124375
3 Mayıs:  126045
4 Mayıs: 127659
5 Mayıs: 129491
6 Mayıs: 131744
7 Mayıs: 133721
8 Mayıs: 135569
9 Mayıs: 137115
10 Mayıs: 138657
11 Mayıs: 139771
12 Mayıs: 141475
13 Mayıs: 143.114
14 Mayıs:  144749
15 Mayıs: 146.457
16 Mayıs: 148067
17 Mayıs: 149435
18 Mayıs: 150593
19 Mayıs:  151615
20 Mayıs: 152587
21 Mayıs: 153548
22 Mayıs: 154.500
23 Mayıs: 155686
24 Mayıs: 156827
25 Mayıs: 157814
26 Mayıs: 158762
27 Mayıs: 159.797
28 Mayıs: 160979
29 Mayıs: 162120
30 Mayıs: 163103
31 Mayıs: 163942
1 Haziran: 164769
2 Haziran: 165555
3 Haziran: 166422
4 Haziran: 167410
5 Haziran: 168340
6 Haziran: 169218
7 Haziran:  170132
8 Haziran: 171121
9 Haziran: 172114
10 Haziran: 173036
11 Haziran: 174023
12 Haziran: 175218
13 Haziran: 176677

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