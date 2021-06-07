Cornelius'un menajerinden Trabzonspor'a mesaj

Trabzonspor'un senelik 1.8 milyon Euro'luk teklifini az gören Cornelius, görüştüğü diğer kulüplerden buna yakın rakam bulamayınca çark etti! Danimarkalı forvetin menajeri "Tekrar konuşabiliriz" mesajını yollarken, Fırtına "Şu an gündemimiz farklı" cevabını verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Cornelius'un menajerinden Trabzonspor'a mesaj
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07 Haziran 2021 11:33
Andreas Evald Cornelius
Andreas Evald Cornelius
Parma
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın forvet transferinde ilk tercihi olan Andreas Cornelius için Trabzonspor Yönetimi büyük uğraş verse de, sonuca ulaşamamıştı. Uzun pazarlıklar sonucunda Parma'ya bonservis bedeli olarak taksitlerle 4 milyon Euro öneren Fırtına, oyuncuya da 3 senelik kontrat üzerinden yıllık 1.8 milyon Euro maaş teklif etmişti. Bordo-Mavililer İtalya kulübünü büyük oranda ikna etmesine rağmen menajeri rakamı yükseltip, 2.5 milyon Euro'da diretince konu kapandı.

Mainz, Kopenhag gibi kulüplerden teklifler aldıklarını belirten Cornelius'un menajeri, diğer kulüplerle görüştü ancak Trabzonspor'un önerdiği rakamı bulamadı.

Başka adaylar var

Bunun üzerine çark eden Danimarkalı forvetin temsilcisi, Trabzonspor Yönetimi'ne haber gönderip, "Tekrar konuşabiliriz" dedi. Fırtına ise "Şu an gündemimiz farklı" cevabını verdi. Sörloth için uğraş veren Fırtına, eski yıldızını geri döndüremez ise gündemindeki diğer 2 alternatifle temasları hızlandıracak.

 

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