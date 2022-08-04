Cornelius'tan Kopenhag'a mesaj!

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Andreas Cornelius, Şampiyonlar Ligi play-off turunda eski takımı FC Kopenhag ile eşleşmelerini Danimarka basınına değerlendirdi. Yıldız futbolcu ülkesinin takımına karşı oynayacağı maçların kendisi için çok özel olacağını dile getirdi.



ESKİ EVİNE DÖNÜYOR



Ülkenin önde gelen tabloid gazetelerinden Ekstrabladet'e konuşan Cornelius, kısa bir süre için 'eski evine' Parken'e geri döneceği için bunun özel olacağını, hem maçtan önce hem de sonra eski takım arkadaşlarına 'merhaba' diyeceğini söyledi.



"ONLARLA BİR ŞEYLER İÇECEĞİM"



Cornelius, "Maç başladığında kazanmamızı sağlamak için her şeyi yapacağım" derken, müsabakadan sonra maç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın muhtemelen soyunma odasına gidip onlarla bir şeyler içeceğini kaydetti.



UÇAKTAN İNDİKTEN SONRA ÖĞRENDİ



Turkcell Süper Kupa finali sonrası birkaç günlüğüne ülkesine giden Andreas Cornelius, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'la eşleştiklerini Türkiye'ye dönüşte Trabzon Havalimanı'na indikten sonra öğrendiğini de bildirdi.



Danimarkalı yıldız, daha önce her iki kulübün de Şampiyonlar Ligi gruplarına gideceğini umduğunu, fakat şimdi Trabzonspor'un başarısı için elinden geleni yapacağını ifade etti.





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