Cornelius'tan ilginç benzetme: 'Salyangoz adımlarında gittik'

Trabzonspor'un adım adım tarihi şampiyonluğa yaklaşması, Avrupa'da da büyük yankı uyandırıyor.



Bordo-mavililerin son Adana Demirspor deplasmanından dönüşte kentteki havaalanında karşılanma görüntüleri, Karadeniz ekibine ilgiyi iyice körükledi. Danimarka basını o gece geç saatte yaşananları sormak için takımın golcüsü Andreas Cornelius'un görüşlerine başvurdu.



Danimarkalı santrfor, "Havaalanından dışarı zor çıktık, salyangoz hızında ilerleyebildik" diyerek şöyle devam etti:



'Otobüsün tepesine tırmanıldı'



"Trabzon'a dönüşümüz gecenin ikisindeydi. Havalanından evlerimize ulaşmamız iki saat sürdü. Çünkü taraftarlar otobüsün etrafını sarmıştı. Tesislerde ve her yerde büyük bir ilgi vardı. Normalde 5-10 dakikalık yolu salyangoz adımlarında gittik. Bir ara birisi otobüsün tepesine tırmandı ve orada zıplamaya başladı. Gerçekten çok çılgınca ve inanılmaz bir geceydi. Zaten Trabzon benim daha önce top koşturduğum her yerden oldukça farklı. 40 yıla yakın bir de şampiyonluk hasreti de var."



'Takım iyi olunca ben atıyorum'



Süper Lig'de 14 golle takımının en skorer ismi olan, gol krallığında da 2.sırada bulunan Cornelius, "Bu sezon çok gol atıyor olmamı ancak takım olarak iyi olmamızla açıklayabilirim. Takım gol pozisyonlarına giriyor ve sahada benim ihtiyacım olan durumları yaratıyor. Bir santrforun ihtiyaç duyduğu ortamda oynuyorum. Serie A'da geçen sezon neden fazla gol atamadığım ve bu sezon neden oldukça golcü olduğum, aradaki bu farkta yatıyor bence. Takım olarak iyi olunca gol sayılarım artıyor" dedi.



"Napoli'yle olmadı, Trabzon'da başardı"



Uzun yıllar Napoli forması giyen ve adı bu kulüple özdeşleşen Marek Hamsik'in Trabzonspor'da şampiyonluk sevinci yaşamaya yaklaşması eski takımı ve eski şehrinde büyük ilgi uyandırıyor. Sadece İtalyan ekibi değil, daha önce forma giydiği başka takımlarda da mutlu sona ulaşamayan oyuncunun ilk kez ipi göğüsleyeceği aktarılıyor. Arena Napoli'de 'Hamsik Trabzonspor ile şampiyon oluyor' başlığıyla yayınlanan haberde, Slovak futbolcunun mavi-beyazlılarda kılpayı kaçırdığı şampiyonluğun özlemini yeni takımında dindireceğine vurgu yapıldı.





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