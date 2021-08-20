Cornelius'tan 51 saniyede gol

Trabzonspor formasıyla siftahı Roma'ya yapan Cornelius, kalitesini gösterdi.
Maça kulübede başlayan ve 62:33'te Gervinho'nun yerine oyuna giren Danimarkalı golcü, sadece 51 saniye sonra topla ilk buluşmasında Peres'in ortasını nefis bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve bordo-mavililerin tur ümidini canlı tutmasını sağladı.
Bu, Cornelius'un Roma'ya kariyerinde attığı 3. gol oldu. Danimarkalı daha önce Atalanta ve Parma formaları ile de Roma ağlarını sarsmıştı.
Maça kulübede başlayan ve 62:33'te Gervinho'nun yerine oyuna giren Danimarkalı golcü, sadece 51 saniye sonra topla ilk buluşmasında Peres'in ortasını nefis bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve bordo-mavililerin tur ümidini canlı tutmasını sağladı.
Bu, Cornelius'un Roma'ya kariyerinde attığı 3. gol oldu. Danimarkalı daha önce Atalanta ve Parma formaları ile de Roma ağlarını sarsmıştı.