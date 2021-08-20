Cornelius'tan 51 saniyede gol

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Andreas Cornelius, Roma karşısında 51 saniyede gol atma başarısı gösterdi.

Abone Ol
Cornelius'tan 51 saniyede gol
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2021 09:43
Trabzonspor formasıyla siftahı Roma'ya yapan Cornelius, kalitesini gösterdi.

Maça kulübede başlayan ve 62:33'te Gervinho'nun yerine oyuna giren Danimarkalı golcü, sadece 51 saniye sonra topla ilk buluşmasında Peres'in ortasını nefis bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve bordo-mavililerin tur ümidini canlı tutmasını sağladı.

Bu, Cornelius'un Roma'ya kariyerinde attığı 3. gol oldu. Danimarkalı daha önce Atalanta ve Parma formaları ile de Roma ağlarını sarsmıştı. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.