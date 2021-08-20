Cornelius'tan 51 saniyede gol

Trabzonspor formasıyla siftahı Roma'ya yapan Cornelius, kalitesini gösterdi.Maça kulübede başlayan ve 62:33'te Gervinho'nun yerine oyuna giren Danimarkalı golcü, sadece 51 saniye sonra topla ilk buluşmasında Peres'in ortasını nefis bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve bordo-mavililerin tur ümidini canlı tutmasını sağladı.Bu, Cornelius'un Roma'ya kariyerinde attığı 3. gol oldu. Danimarkalı daha önce Atalanta ve Parma formaları ile de Roma ağlarını sarsmıştı.