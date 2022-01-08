Cornelius, Sörloth'u geride bıraktı!

Trabzonspor'un Danimarkalı forveti Andreas Cornelius, Yeni Malatyaspor maçını da boş geçmedi.
28 yaşındaki yıldız, bordo-mavililerin attığı son 5 golün 4'üne imzasını koyarken krallık yarışında da Pesic'in (11) hemen arkasında yer aldı.
Cornelius, aynı zamanda son 7 isabetli şutunda rakip kalecileri mağlup etmeyi başardı. Bu arada yıldız futbolcu, şut isabetinde Fırtına'nın eski gol kralı Sörloth'u geride bıraktı.
Cornelius 17 isabetli şutunda 10. golüne ulaştı. Sörloth ise 10 golü 18 isabetli şutta bulmuştu.
28 yaşındaki yıldız, bordo-mavililerin attığı son 5 golün 4'üne imzasını koyarken krallık yarışında da Pesic'in (11) hemen arkasında yer aldı.
Cornelius, aynı zamanda son 7 isabetli şutunda rakip kalecileri mağlup etmeyi başardı. Bu arada yıldız futbolcu, şut isabetinde Fırtına'nın eski gol kralı Sörloth'u geride bıraktı.
Cornelius 17 isabetli şutunda 10. golüne ulaştı. Sörloth ise 10 golü 18 isabetli şutta bulmuştu.