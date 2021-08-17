Cornelius, Roma maçını bekleyecek

Trabzonspor'un Parma'dan kadrosuna kattığı Danimarkalı yıldız Cornelius, Malatyaspor maçının ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken tecrübeli futbolcu, ilk maçında Yeni Malatya'yı boş geçse de ilk golü için perşembe günkü Roma maçını beklemeye başladı.

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Cornelius, Roma maçını bekleyecek
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17 Ağustos 2021 11:12
Karadeniz ekibinin yeni golcüsü, yeni yıldızı Andreas Cornelius takımla idmanlara başlamıştı. Fit haliyle dikkat çeken Danimarkalı futbolcu, Yeni Malatya karşısında mücadeleye kulübede başladı. İlk yarı 4-1 sona erince Abdullah Avcı, 28 yaşındaki futbolcuyu hazırlamak adına oyuna sürdü.

Gole çok yaklaştı!

Skor avantajını yakalayan Fırtına ilk yarıdaki kadar rakip kaleye yüklenmeyince tecrübeli oyuncu da topla buluşmakta zorlandı. Fakat Cornelius güçlü fiziğiyle dikkat çekti, beğeni kazandı. Yıldız oyuncu mücadelenin son anlarında da gole çok yaklaştı. 90+1'de savunma arkasına sarkan deneyimli golcü, kaleci Ertaç'la karşı karşıya kaldı ancak şutu yandan az farkla auta gitti. Cornelius artık ilk golü için perşembe günü oynanacak Roma maçını beklemeye başladı.


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