Cornelius, Parma'yı 8'e katladı

Trabzonspor'un sezon başında renklerine bağladığı Andreas Cornelius, formunun zirvesine ulaştı. Hatayspor maçında 1 asist ve 1 golle galibiyetin mimarı olan Danimarkalı santrfor, toplamda 8 gol ve 1 asiste ulaştı.



Geçen sezon Parma'da sadece 1 gol atabilen 28 yaşındaki oyuncu bu performansını 8'e katlarken, kariyerinin en iyi dönemlerinden birisini yaşamaya doğru ilerliyor.



SON 11 SEZONUN EN YÜKSEK PUANI!



Hatayspor galibiyetiyle puanını 42'ye çıkararak liderliğini sağlamlaştıran Trabzonspor, son 11 sezonun en yüksek puanına ulaştığı 17. haftayı geride bıraktı. Ligde 1995-96 ile 2010-2011'i tarihindeki en yüksek puan (82) ile bitiren bordo-mavililer, bu sezonların izinden gidiyor. Fırtına, aynı zamanda son 11 sezonun da en fazla puanını toplayan 17. hafta lideri oldu.





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