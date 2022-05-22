Cornelius: 'Harika bir sezon oldu'

Trabzonspor'un başarılı golcüsü Andreas Cornelius Başakşehir'e mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Cornelius yaptığı açıklamada, "Harika bir sezon oldu. Beklentilere ulaştık. Hem benim için hem de takım için harika bir sezon oldu." dedi.



EN DEĞERLİ GOLÜ!



En çok beğendiği golüyle ilgili de konuşan Cornelius, "Her gol değerli, illa bir gol seçmem gerekirse şampiyon olduğumuzdaki Antalyaspor maçındaki golüm" ifadelerini kullandı.





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