Cornelius: "Golü onlara armağan ediyorum"

Trabzonspor'da Andreas Cornelius, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
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Cornelius: 'Golü onlara armağan ediyorum'
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06 Kasım 2021 21:28
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor'da galibiyet golünü kaydeden Andreas Cornelius maçın ardından açıklamalar yaptı.

Cornelius, "Çok mutluyum. En önemli maçlarımızdan birini oynadık. En tepe için mücadele ediyoruz. Kazandığımız için mutluyuz, çok değerli bir galibiyet aldık. Attığım golü eşime ve bebeğime armağan ediyorum. Bana evde güzel bir ortam sunuyorlar ve işime odaklanmamı sağlıyorlar" dedi.


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