Cornelius: "Gol attığım için mutluyum"

Trabzonsporlu futbolcu Cornelius, Galatasaray maçını yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cornelius: 'Gol attığım için mutluyum'
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12 Eylül 2021 22:15
Trabzonsporlu futbolcu Cornelius, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

"2-0 geriye düşmek kolay bir başlangıç değildi. Geri dönmemiz gerekiyordu. Bunu yaptık. Gol attığım için mutluyum. Daha iyi şeyler yapabilirdik. Biz böyle bir takımız. Kişisel hatalarımız var. Benim de var. Biz bundan daha iyi bir takımız. Bunu herkes görmüştür."


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