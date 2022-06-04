Trabzonspor'un Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları maçta öne çıkan isim oldu. Cornelius, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"KÜÇÜK ÜLKEYİZ AMA EN İYİLERLE REKABET EDEBİLİRİZ"



Danimarkalı golcü, "Açıkçası maç beklediğimden daha iyi geçti. 80 bin kişiyle birlikte stadyumda harika bir atmosfer vardı. Sonra dünyanın en iyi takımını yendik. Sahanın her bölgesinde iyi oyunculardan kurulu, güçlü bir takımımız var. Biz belki küçük bir ülkeyiz ama en iyilerle rekabet edebiliriz" diye konuştu.



CORNELIUS, TRABZONSPOR'DA İYİ BİR SEZON GEÇİRDİ



Cornelius, Fransa maçında 60. dakikada oyuna girdi. Futbolcu, 68 ve 88. dakikalarda takımına hayat verdi. Süper Lig'de geride bıraktığımız Trabzonspor formasıyla Cornelius, toplam 42 maçta 2684 dakika süre aldı ve 17 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.





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