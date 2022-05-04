Cornelius: 'Delicesine mutluyuz'

Süper Lig'in 35'inci haftasındaki Trabzonspor - Antalyaspor mücadelesinin ardından bordo-mavililer şampiyonluğunu garantiledi. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından taraftarlar sahaya girip, futbolculara birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Andreas Cornelius açıklamalarda bulundu.



Danimarka'nın önde gelen gazetelerinden B.T'ye konuşan Andreas Cornelius, binlerce taraftarın şampiyonluğu kutlamak, futbolculara dokunmak için saha içine girdikleri belirtti, "Neredeyse kaçmak zorunda kaldık. Ancak başaramadık. Beni havaya kaldırdılar, kramponlarımı ayaklarımdan çıkardılar" dedi.



DANİMARKA'DA MANŞET OLDU



Trabzonspor'un 38 yıl sonra şampiyon olmasının yankıları Danimarka medyasında ses getirirken, ülkenin önde gelen gazetelerinden B.T, Andreas Cornelius ile yaptığı tele röportaja geniş yer verdi.



"Cornelius çılgın tezahüratlardan kaçtı: Ayakkabılarımı çıkarıp aldılar" başlığıyla yayınlanan röportajda, Danimarkalı santrfor, binlerce taraftarın şampiyonluğu kutlamak, futbolculara dokunmak için saha içine girdikleri belirtti, "Neredeyse kaçmak zorunda kaldık. Ancak başaramadık. Beni havaya kaldırdılar, kramponlarımı ayaklarımdan çıkardılar" ifadelerini kullandı.



'O GECEYİ HAYAT BOYU UNUTAMAM'



Şampiyonluğun kendisi ve arkadaşları için çok muhteşem, hayat boyu unutulmayacak bir olay olduğuna vurgu yapan golcü futbolcu, bunu sindirmenin zaman alacağını ve kutlamaların şehirde halen devam ettiğini, taraftarların yolda durdurduklarında delicesine mutlu olduklarını belirtti.



Taraftarlar ilk sahaya girdiklerinde sakin olduğunu ve onları kendinden bir süre uzak tutmayı başardığını belirten Cornelius, "Ancak etrafta koşuşturan çocukları görünce biraz tedirgin oldum. Ve eğer şanssızsanız işler ters gidebilirdi diye düşündüm. Neyse ki tatsız bir şey yaşanmadı" dedi.





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