Cornelius: 'Çifte zafer istiyoruz!'

Trabzonspor'un Danimarkalı santrforu Andreas Cornelius,Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.



Takımının tek golünü atan Cornelius, "Bugün takımca iyi bir maç çıkardık. Tek hakim olan bizdik. Rakibimize çok fazla şans vermeden, maçı domine etmeye çalıştık. Daha fazla gol atmak isterik ama bu da bir avantaj tabii ki" ifadelerini kullandı.



Danimarkalı yıldız, "Gol atmak çok önemli. Santrfor pozisyonunda oynayan her futbolcunun görevi gol atmak. Gol attığımda ve takım bununla kazandığında çok mutlu oluyorum." dedi.



Sezon hedefleri için konuşan Cornelius, "Bu sezonu iki kupayla bitirmek önemli. İki kupayı da istiyoruz. Ligde çok büyük bir şansımız var. Kupada da bir şansımız var. Özellikle lige baktığımızda gerekli puanları alıp, kupayı getireceğimizden eminim. Kupaya da baktğımızda önemli bir avantajımız var."





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