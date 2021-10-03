Cornelius bu kez boş geçti

Trabzonspor'un Danimarkalı santrforu Cornelius, Kayseri'de Lung'u aşamadı.

, Fotoğraf; AA
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Cornelius bu kez boş geçti
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03 Ekim 2021 13:18
Süper Lig'de son 2 maçta gol atan Andreas Cornelius, Kayserispor deplasmanında şanssız bir günündeydi.

Danimarkalı yıldız mücadelede 4 net pozisyon yakaladı. 1'inde meşin yuvarlak direkten geldi. 2'sinde rakip kaleci Lung'u aşamadı.

1'inde ise auta vurdu. Abdullah Avcı, performansından dolayı Cornelius'u övdü.


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