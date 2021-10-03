Cornelius bu kez boş geçti

Süper Lig'de son 2 maçta gol atan Andreas Cornelius, Kayserispor deplasmanında şanssız bir günündeydi.
Danimarkalı yıldız mücadelede 4 net pozisyon yakaladı. 1'inde meşin yuvarlak direkten geldi. 2'sinde rakip kaleci Lung'u aşamadı.
1'inde ise auta vurdu. Abdullah Avcı, performansından dolayı Cornelius'u övdü.
Danimarkalı yıldız mücadelede 4 net pozisyon yakaladı. 1'inde meşin yuvarlak direkten geldi. 2'sinde rakip kaleci Lung'u aşamadı.
1'inde ise auta vurdu. Abdullah Avcı, performansından dolayı Cornelius'u övdü.