Cornelius: "Biz bunu 3'lü oynayanlara yaparız"

Trabzonsporlu Andreas Cornelius, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cornelius: 'Biz bunu 3'lü oynayanlara yaparız'
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03 Nisan 2022 23:15
Trabzonspor'un Beşiktaş ile berabere kaldığı maçın ardından Andreas Cornelius açıklamalarda bulundu.

İkinci yarı oyuna girmesi ve gol atmasıyla ilgili konuşan Andreas Cornelius "Hocamız topu arkadaşlarıma servis etmemi istedi. Sıkıntı yaşadığımız maçlarda bunu yaparız. Ben de elimden geleni yaptım." dedi.

Cornelius ayrıca "Arkada 3'lü oynayan takımlara karşı arkaya sarkmaya çalışırım. Hüseyin Türkmen ile göz göze geldik ve bana harika bir top attı." açıklamasını yaptı.

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