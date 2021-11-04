Cornelius, Beşiktaş'a yetişecek

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da 3 eksik bulunuyor. Cornelius'un derbiye yetiştirileceği bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Cornelius, Beşiktaş'a yetişecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2021 10:03
Beşiktaş derbisine hazırlanan Trabzonspor'da dün üç futbolcu antrenmana çıkmadı. Karadeniz ekibinde Peres, Denswil ve Cornelius sakatlıkları nedeniyle takımda yer almadı.

Cornelius'un sol kasığında ağrı hissetmesi nedeniyle antrenmana çıkmadığı ifade edildi. Çaykur Rizespor maçında da aynı bölgede ağrısı bulunan golcünün Beşiktaş maçı kadrosunda olması bekleniyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.