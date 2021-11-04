Cornelius, Beşiktaş'a yetişecek

Beşiktaş derbisine hazırlanan Trabzonspor'da dün üç futbolcu antrenmana çıkmadı. Karadeniz ekibinde Peres, Denswil ve Cornelius sakatlıkları nedeniyle takımda yer almadı.
Cornelius'un sol kasığında ağrı hissetmesi nedeniyle antrenmana çıkmadığı ifade edildi. Çaykur Rizespor maçında da aynı bölgede ağrısı bulunan golcünün Beşiktaş maçı kadrosunda olması bekleniyor.
Cornelius'un sol kasığında ağrı hissetmesi nedeniyle antrenmana çıkmadığı ifade edildi. Çaykur Rizespor maçında da aynı bölgede ağrısı bulunan golcünün Beşiktaş maçı kadrosunda olması bekleniyor.