Çorluspor teknik direktörü Ersin Aka, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, silahlı saldırıda öldü. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Çorluspor teknik direktörü Ersin Aka, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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22 Kasım 2024 16:03
Son güncelleme 22 Kasım 2024 16:09
Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka (46), uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Polis, kaçan maskeli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka yolda yürürken kimliği belirsiz maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, 23 boş kovan buldu. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 



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