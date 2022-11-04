Çorluspor'a sürpriz teknik direktör!

Teknik direktör Yusuf Şimşek, BAL Ligi ekibi Çorluspor 1947'yle anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorluspor'a sürpriz teknik direktör!
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04 Kasım 2022 20:00
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup takımlarından Çorluspor 1947'de teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolculuk dönemlerinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Denizlispor, Bursaspor gibi kulüplerde oynayan, teknik adamlık döneminde ise Antalyaspor, Denizlispor ve Fatih Karagümrük gibi takımları çalıştıran tecrübeli teknik adam Yusuf Şimşek ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Hocamıza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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