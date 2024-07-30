Çorluspor 1947, Galatasaray'dan transfer yaptı!

Çorluspor 1947, Galatasaray'dan Caner Doğan ile 2 yıllık sözleşme imzalanadığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında dış transferde Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalayan, bu sezon kiralık olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer SK forması giyen 2004 doğumlu başarılı kanat oyuncusu Caner Doğan ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında dış transferde Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalayan, bu sezon kiralık olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer SK forması giyen 2004 doğumlu başarılı kanat oyuncusu Caner Doğan ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU