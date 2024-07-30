Çorluspor 1947, Galatasaray'dan transfer yaptı!

Çorluspor 1947, Galatasaray'dan 20 yaşındaki Caner Doğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Çorluspor 1947, Galatasaray'dan transfer yaptı!
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30 Temmuz 2024 20:19
Çorluspor 1947, Galatasaray'dan Caner Doğan ile 2 yıllık sözleşme imzalanadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında dış transferde Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalayan, bu sezon kiralık olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer SK forması giyen 2004 doğumlu başarılı kanat oyuncusu Caner Doğan ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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