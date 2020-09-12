Corinthians'ta Tiago Nunes'in görevine son verildi

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Corinthians, teknik direktör Tiago Nunes ile yollarını ayırdı.

Haber; AA
Corinthians'ta Tiago Nunes'in görevine son verildi
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12 Eylül 2020 15:17
Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Corinthians, teknik direktör Tiago Nunes ile yollarını ayırdı.

Corinthians Kulübü, ligde Palmeiras'a 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından 40 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Nunes'in görevine son verildiğini duyurdu.

Fluminense ile yarın oynanacak maçta 20 yaş altı ekibinin teknik direktörü Dyego Coelho'nun takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi.

Bu yılın başında Corinthians'ta göreve getirilen Nunes, takımıyla çıktığı 28 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.



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