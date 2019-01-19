Corinthians, Vagner Love'u kafasında bitirdi!

Beşiktaş'ın satış listesine koyduğu Vagner Love ile uzun süredir ilgilenen Corinthians'tan ilgi çekici açıklamalar geldi.
Brezilya ekibi Corinthians'ın teknik direktörü Fabio Carille, tecrübeli golcü hakkında konuşurken ''Vagner Love, bence harika biyotip özelliklere sahip. 37,38,39 yaşlarına kadar rahatça oynar. 9 numara pozisyonunda oynayabilir, arkasında oynayabilir, yanında oynayabilir. Hücum hattının her yerinde onu hayal edebiliyorum.'' sözlerini kullandı.
BREZİLYA BASINI, FORMAYI GİYDİRDİ
Fabio Carille'nin bu açıklamalarının ardından transferin bitme aşaması geldiği belirtilirken Brezilya basın, Vagner Love'ı Corinthians forması giydirmeye bile başladı.
Vagner Love, Beşiktaş'tan alacaklarını almadan ayrılmak istemezken siyah beyazlı kulüp, Brezilyalı futbolcunun borçlarını Corinthians'ın ödemesini istiyor.
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Brezilya ekibi Corinthians'ın teknik direktörü Fabio Carille, tecrübeli golcü hakkında konuşurken ''Vagner Love, bence harika biyotip özelliklere sahip. 37,38,39 yaşlarına kadar rahatça oynar. 9 numara pozisyonunda oynayabilir, arkasında oynayabilir, yanında oynayabilir. Hücum hattının her yerinde onu hayal edebiliyorum.'' sözlerini kullandı.
BREZİLYA BASINI, FORMAYI GİYDİRDİ
Fabio Carille'nin bu açıklamalarının ardından transferin bitme aşaması geldiği belirtilirken Brezilya basın, Vagner Love'ı Corinthians forması giydirmeye bile başladı.
Vagner Love, Beşiktaş'tan alacaklarını almadan ayrılmak istemezken siyah beyazlı kulüp, Brezilyalı futbolcunun borçlarını Corinthians'ın ödemesini istiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın