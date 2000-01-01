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Corey Brewer, Pelicans'ın koçluk kadrosuna katıldı

Eski NBA oyuncusu Corey Brewer'ın, New Orleans Pelicans'ın koçluk kadrosuna katıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Corey Brewer'ın, New Orleans Pelicans'ın koçluk kadrosuna katıldığı bildirildi.

Fox 26'dan Mark Berman'a göre Brewer, New Orleans'ın kadrosuna katılırken, Pelicans 2020-21 NBA sezonu öncesinde koçluk kadrosuna bir parça daha eklemiş oldu.

Brewer'ın, oyuncunun geliştirme departmanının bir parçası olacağı kaydedildi. 13 yıllık veteran oyuncu, 2011'de Dallas Mavericks ile bir şampiyonluk kazanmıştı.

Kariyerine Minnesota'da başlayan Brewer, 2007 NBA Draftı'nda 7'nci sırada seçilmişti. Ayrıca Denver, Houston, Oklahoma City, Philadelphia, Sacramento ve Lakers formaları da giymişti.

NBA kariyeri boyunca Brewer, maç başına 8.7 sayı, 2.8 ribaund ve 1.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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