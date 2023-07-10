Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'a gitti

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Erzurum'a gitti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndan özel bir uçakla Erzurum'a gitti.



22 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak olan Corendon Alanyaspor, kamp döneminde Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçları oynayacak.



