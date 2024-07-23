Corendon Alanyaspor'un Düzce kampı başladı

Erzurum'da 1. etap kampını tamamlayan Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; alanyaspor.org.tr
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Corendon Alanyaspor'un Düzce kampı başladı
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23 Temmuz 2024 11:10
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa girdi.

Erzurum'da 1. etap kampının ardından 2 gün izin yapan Antalya temsilcisi, dün akşam Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah antrenmanına çıkan futbolcular, ısınma hareketleriyle kondisyon depoladı.

Turuncu-yeşilli ekibin, 9 gün sürecek kampta 3 hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.

 

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