Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının 2. etabı için Topuk Yaylası'nda kampa girdi.
Erzurum'da 1. etap kampının ardından 2 gün izin yapan Antalya temsilcisi, dün akşam Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah antrenmanına çıkan futbolcular, ısınma hareketleriyle kondisyon depoladı.
Turuncu-yeşilli ekibin, 9 gün sürecek kampta 3 hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.
Erzurum'da 1. etap kampının ardından 2 gün izin yapan Antalya temsilcisi, dün akşam Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah antrenmanına çıkan futbolcular, ısınma hareketleriyle kondisyon depoladı.
Turuncu-yeşilli ekibin, 9 gün sürecek kampta 3 hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.
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