Çöpçüler Kralı nerede çekildi, kaç yılında

Çöpçüler Kralı filminin başrollerinde usta oyuncular Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Zeki Ökten yapıyor. Çöpçü Apti'nin etrafından gelişen olaylar bir gün yanlışlıkla gazinoya girmesi ve şöhret olmasıyla daha da sarpa sarıyor. İşte Çöpçüler Kralı hakkında merak edilen her şey…
ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ
Arzu Film yapımcılığında gerçekleştirilen Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi. Bugün Şakir'in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak'ta ilginç bir nokta olmaya devam etmekte.
ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?
Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi. Bugün Şakir'in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak'ta ilginç bir nokta olmaya devam etmekte. Çöpçü Apti'nin akıllara kazınan "Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği" repliğinde bahsi geçen park ise Cihangir Parkı'ndan başkası değil.
ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN KONUSU
Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.
ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal – Apti Şakrak Şener Şen – Zabıta Şakir Ayşen Gruda – Hacer İhsan Yüce – Hacer'in Babası Erdal Özyağcılar – Hacer'in Büyük Abisi Türker Tekin – Kapıcı İsmail İlyas Salman – Kapıcı Şemsi Nejat Gürçen – Gazino Patronu İhsan Bilsev – Patronun Adamı Muadelet Tibet – Hanife Teyze Salih Sarıkaya – Kahveci Nezahat Tanyeri – Şakir'in Annesi Nermin Özses – Hacer'in Annesi Ertuğrul Bilda – Apartman Sakini Selim Naşit – Baķkal