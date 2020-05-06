Çöpçüler Kralı filmi nerede çekildi?

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ MÜZİĞİ DİNLE

Çöpçüler Kralı filminin başrollerinde usta oyuncular Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Zeki Ökten yapıyor. Çöpçü Apti'nin etrafından gelişen olaylar bir gün yanlışlıkla gazinoya girmesi ve şöhret olmasıyla daha da sarpa sarıyor. İşte Çöpçüler Kralı hakkında merak edilen her şey…Arzu Film yapımcılığında gerçekleştirilen Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi. Bugün Şakir'in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak'ta ilginç bir nokta olmaya devam etmekte.Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi. Bugün Şakir'in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak'ta ilginç bir nokta olmaya devam etmekte. Çöpçü Apti'nin akıllara kazınan "Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği" repliğinde bahsi geçen park ise Cihangir Parkı'ndan başkası değil.Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.Kemal Sunal – Apti ŞakrakŞener Şen – Zabıta ŞakirAyşen Gruda – Hacerİhsan Yüce – Hacer'in BabasıErdal Özyağcılar – Hacer'in Büyük AbisiTürker Tekin – Kapıcı İsmailİlyas Salman – Kapıcı ŞemsiNejat Gürçen – Gazino Patronuİhsan Bilsev – Patronun AdamıMuadelet Tibet – Hanife TeyzeSalih Sarıkaya – KahveciNezahat Tanyeri – Şakir'in AnnesiNermin Özses – Hacer'in AnnesiErtuğrul Bilda – Apartman SakiniSelim Naşit – Baķkal