Çöpçüler Kralı filmi nerede çekildi?

Kemal Sunal'ın efsanevi filmi Çöpçüler Kralı, Cihangir Güneşli Sokak ve çevresinde 1977 yılında çekildi.

06 Mayıs 2020 13:58
Çöpçüler Kralı filmi nerede çekildi?
Çöpçüler Kralı filminin başrollerinde usta oyuncular Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Zeki Ökten yapıyor. Çöpçü Apti'nin etrafından gelişen olaylar bir gün yanlışlıkla gazinoya girmesi ve şöhret olmasıyla daha da sarpa sarıyor. İşte Çöpçüler Kralı hakkında merak edilen her şey…
ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ

Arzu Film yapımcılığında gerçekleştirilen Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi. Bugün Şakir'in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak'ta ilginç bir nokta olmaya devam etmekte.



ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi. Bugün Şakir'in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak'ta ilginç bir nokta olmaya devam etmekte. Çöpçü Apti'nin akıllara kazınan "Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği" repliğinde bahsi geçen park ise Cihangir Parkı'ndan başkası değil.

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN KONUSU

Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal – Apti Şakrak
Şener Şen – Zabıta Şakir
Ayşen Gruda – Hacer
İhsan Yüce – Hacer'in Babası
Erdal Özyağcılar – Hacer'in Büyük Abisi
Türker Tekin – Kapıcı İsmail
İlyas Salman – Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen – Gazino Patronu
İhsan Bilsev – Patronun Adamı
Muadelet Tibet – Hanife Teyze
Salih Sarıkaya – Kahveci
Nezahat Tanyeri – Şakir'in Annesi
Nermin Özses – Hacer'in Annesi
Ertuğrul Bilda – Apartman Sakini
Selim Naşit – Baķkal

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