Copa America'da grup kuraları çekildi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da gruplar belli oldu.
Güney Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarını karşı karşıya getiren turnuva, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek.
Katar ve Japonya'nın da misafir ülke olarak mücadelede edeceği kupada gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru
B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar
C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili
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Güney Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarını karşı karşıya getiren turnuva, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek.
Katar ve Japonya'nın da misafir ülke olarak mücadelede edeceği kupada gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru
B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar
C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili
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