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Copa America'da grup kuraları çekildi

Katar ve Japonya'nın misafir ülke olarak katılacağı Copa America, Brezilya'da düzenlenecek

Kaynak: AA
Copa America'da grup kuraları çekildi
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25 Ocak 2019 10:56
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da gruplar belli oldu.

Güney Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarını karşı karşıya getiren turnuva, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek.

Katar ve Japonya'nın da misafir ülke olarak mücadelede edeceği kupada gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru

B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar

C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili

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