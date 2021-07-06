Copa America'da ilk finalist Brezilya

2021 Kupa Amerika'da (Copa America) Peru'yu 1-0 yenen Brezilya finale çıktı.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ilk finalist belli oldu.
Brezilya, yarı final maçında Peru'yu 35. dakikada Lucas Paqueta'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Arjantin ile Kolombiya arasında yarın TSİ 04.00'te oynanacak karşılaşmanın galibi, Brezilya'nın finaldeki rakibi olacak.
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada ilk finalist belli oldu.
Brezilya, yarı final maçında Peru'yu 35. dakikada Lucas Paqueta'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Arjantin ile Kolombiya arasında yarın TSİ 04.00'te oynanacak karşılaşmanın galibi, Brezilya'nın finaldeki rakibi olacak.