Copa America 2019 grupları belli oldu!

Brezilya'da 14 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan2019 için kura çekimi yapıldı ve gruplar belli oldu.Katar ve Japonya'nın misafir ülke olarak yer aldığı turnuvanın kura çekimi yapıldı.Ev sahibi Brezilya, A grubunda Bolivya, Venezuela ve Peru ile kozlarını paylaşacak.B grubunda ise Arjantin, Kolombiya, Paraguay ve Katar takımları yer alırken C grubunda Uruguay, Ekvador, Japonya ve Şili yarışacak.