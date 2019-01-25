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Copa America 2019 grupları belli oldu!

Brezilya'da düzenlenecek CONMEBOL Copa America 2019 grupları belli oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Copa America 2019 grupları belli oldu!
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25 Ocak 2019 02:57
Brezilya'da 14 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan CONMEBOL Copa America 2019 için kura çekimi yapıldı ve gruplar belli oldu.

Katar ve Japonya'nın misafir ülke olarak yer aldığı turnuvanın kura çekimi yapıldı.

Ev sahibi Brezilya, A grubunda Bolivya, Venezuela ve Peru ile kozlarını paylaşacak.

B grubunda ise Arjantin, Kolombiya, Paraguay ve Katar takımları yer alırken C grubunda Uruguay, Ekvador, Japonya ve Şili yarışacak.



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