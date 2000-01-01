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Cook: "LeBron, aşırı derecede çalışıyor!"

Los Angeles Lakers point guardı Quinn Cook, takım arkadaşı LeBron James'in "aşırı derecede çalıştığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers point guardı Quinn Cook, takım arkadaşı LeBron James'in "aşırı derecede çalıştığını" söyledi.

Cook, Golden State Warriors ile olduğu sürede James'e karşı oynamıştı. 2018 NBA şampiyonluğunu Cleveland Cavaliers'a karşı kazanmak, kendisine rakibi hakkında çok şey öğretmişti.

Ancak artık takımında LeBron'la bulunan Cook, James'in takımı şampiyonluğa nasıl taşıdığını açıkladı:

"LeBron benim veteranımdı. Çaylak yılıma Cleveland'da başlamıştım. Yani o ve J.R. Smith'in çaylağıydım. Onlar benim veteranlarımdı. Yani, hep böyle bir bağımız vardı. LeBron'u yıllardır tanırım. Farklı bir seviyede odaklanır. Bu yıl playofflar başladığında, yine başka bir seviyede odaklanmıştı.

Neyin çılgınca olduğunu biliyor musun? Çok çalışıyor. aşırı derecede çalışıyor. Rejimi, beslenme düzeni, oyun bilgisi gibi her şeyi maksimuma çıkarıyor... zihniyeti ve IQ'su bambaşka bir seviyede."


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