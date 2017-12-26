Conte'den Bayern'in yıldız oyuncusu için flaş açıklama!

Premier Lig'de Brighton'ı 2-0 mağlup eden Chelsea'de menajer Antonio Conte, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"BİRLİKTE OLMAK İSTERDİM"
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'te Arturo Vidal'i transfer etmek istediklerine dair iddiaları yanıtlayan Antonio Conte, "Arturo harika bir oyuncu. Ona büyük saygı duyuyorum. Juventus'ta yıllarca birlikteydik. Hep birlikte olmak isterdim" ifadelerini kullandı.
Juventus'ta 2011-2015 yılları arası forma giyen ve 37.5 milyon euroya Bayern Münih'e transfer olan 30 yaşındaki Vidal, bu sezon 23 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
"MANCHESTER CITY'E SAYGI DUYUYORUZ"
Premier Lig'deki durumlarını değerlendiren Conte, "Geçen sezondan farklı bir dönem geçiriyoruz. Geçen sezon karmaşık maçlarda genellikle şanslıydık. Bu yıl yeterince şanslı değiliz. Manchester City'nin olağanüstü performansına saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.
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"BİRLİKTE OLMAK İSTERDİM"
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'te Arturo Vidal'i transfer etmek istediklerine dair iddiaları yanıtlayan Antonio Conte, "Arturo harika bir oyuncu. Ona büyük saygı duyuyorum. Juventus'ta yıllarca birlikteydik. Hep birlikte olmak isterdim" ifadelerini kullandı.
Juventus'ta 2011-2015 yılları arası forma giyen ve 37.5 milyon euroya Bayern Münih'e transfer olan 30 yaşındaki Vidal, bu sezon 23 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
"MANCHESTER CITY'E SAYGI DUYUYORUZ"
Premier Lig'deki durumlarını değerlendiren Conte, "Geçen sezondan farklı bir dönem geçiriyoruz. Geçen sezon karmaşık maçlarda genellikle şanslıydık. Bu yıl yeterince şanslı değiliz. Manchester City'nin olağanüstü performansına saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın