Conte, Tottenham'dan ayrılıyor

Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte'nin sezon sonunda görevinden ayrılacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Conte, Tottenham'dan ayrılıyor
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22 Ocak 2023 16:13
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da, teknik direktör Antonio Conte'nin görevinden ayrılacağı öne sürüldü.

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan teknik adam, sözleşmesini uzatmayacak ve sezon sonunda görevinden ayrılacak.

Conte, Tottenham'da 2 Kasım 2021'den bu yana görev yapıyor. İngiliz ekibi, ligde geçen sezonu 71 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

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