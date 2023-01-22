Conte, Tottenham'dan ayrılıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da, teknik direktör Antonio Conte'nin görevinden ayrılacağı öne sürüldü.
Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan teknik adam, sözleşmesini uzatmayacak ve sezon sonunda görevinden ayrılacak.
Conte, Tottenham'da 2 Kasım 2021'den bu yana görev yapıyor. İngiliz ekibi, ligde geçen sezonu 71 puanla 4. sırada tamamlamıştı.
Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan teknik adam, sözleşmesini uzatmayacak ve sezon sonunda görevinden ayrılacak.
Conte, Tottenham'da 2 Kasım 2021'den bu yana görev yapıyor. İngiliz ekibi, ligde geçen sezonu 71 puanla 4. sırada tamamlamıştı.
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