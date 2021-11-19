Conte'nin ardından bu kez Gerrard ketçabı yasakladı

Aston Villa'nın yeni menajeri Steven Gerrard, kulübe gelişiyle futbolculara tesislerde ketçap kullanma yasağı getirdiği haberlerini doğruladı.



Düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerrard söylentileri doğrulayarak, "Ben ketçabı görmeden yasak gelmişti. Oyuncularımızın doğru bir zihniyete sahip olması gerekiyor. Bu kurallar onlar için. Elit bir futbolcu olmak için çok çaba sarf etmek gerekiyor ve buda bunun için bir yol" diye konuştu.



Gerrard'dan önce Tottenham'ın yeni menajeri olan Antonio Conte de gelir gelmez futbolcuların beslenme alışkanlıklarını değiştirmeleri için bir dizi önlem almıştı. İngiliz basınına yansıyan haberlerde yasakların sembolü bir kez daha ketçap olmuştu.





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