Conte: 'Finalde ruhumuzu ortaya koyacağız!'

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Shakhtar Donetsk'i 5-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.



Conte, "UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselirken olduğumuzdan daha güçsüz gibi göründük. Shakhtar, çok yetenekli bir takım ve onları sahanın her yerinde pres yaparak durdurduk. Aslında çok iyi paslaştılar ve tempoluydular ama iyi savunma yaptık. Top onlardayken rahat bırakmamalıydık ve bunu başardık. Cesaretli bir şekilde doğru planla oynadık. Oyuncularım, bir Avrupa maçı nasıl oynanmalıysa öyle oynadı. Onlar tüm takdiri hak ediyor. Süper bir performans sergiledik ve Shakhtar'ı sıradan bir takım gibi gösterdik." yorumunu yaptı.



Sevilla'ya karşı oynayacakları finalle ilgili görüşü sorulan Conte, "Sevilla, çok tecrübeli bir takım. Son yıllarda bu kupayı çok fazla kazandılar. Ancak, bizde tutku, açlık ve kazanma isteği daha fazla. Inter taraftarları, şimdilik bu başarıdan ötürü mutlu olsun. Çünkü, finalde onları gururlandıracak bir mücadele ortaya koyacağız. Yüreğimizi ve ruhumuzu oraya koyarak finali kazanmaya çalışacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



