Conte'den Manchester United'a yeşil ışık!

Teknik direktör Antonio Conte'nin, Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılması durumunda Manchester United'ın teknik direktörü olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Conte'den Manchester United'a yeşil ışık!
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25 Ekim 2021 15:13
İngiltere Premier Lig'de ezeli rakibe Liverpool'a kendi sahasında 5-0 mağlup olan Manchester United'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışılmaya devam ediyor.

İtalyan gazetece Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United yönetiminin Solskajer'le yollarını ayırması durumunda, Conte'nin de İngiliz ekibinden gelecek bir teklifi kabul etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

PREMIER LİG'DE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Öte yandan şu ana kadar Manchester United'ın, İtalyan teknik adamla iletişime geçmediği belirtildi.

Geçen sezonu Inter'le şampiyon olarak tamamlayan Conte, daha önce Premier Lig'de Chelsea'yi çalıştırmış ve şampiyonluk yaşamıştı.

ZIDANE DA GÜNDEMDE

Manchester United'ın Solskajer ile yollarını ayırması durumunda Zinedine Zinade'nin de teknik direktör listesinde olduğu kaydedildi. Cristiano Ronaldo'nun da Fransız teknik adamı, İngiliz ekibine önerdiği öne sürüldü.



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